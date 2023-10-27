Cipin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, cipin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Cengizhan mahallesi Vadi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra D. yönetimindeki 19 ACG 839 plakalı cip, bisikletiyle ara yoldan çıkan Ömer Şaşkın'a çarptı. Kazada yaralanan 34 yaşındaki bisiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlçe'de öğretmen olarak görev yapan Cip sürücüsü Zehra D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.