Cip taşıyan tır buzlanan yolda devrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cip taşıyan tır buzlanan yolda devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Cip taşıyan tır buzlanan yolda devrildi

Samsun'da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip yüklü tır şarampole devrildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip yüklü tır şarampole devrildi. Kazada, 4 araç hasar gördü.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan cip taşıyan tır, yol üzerinde meydana gelen gizli buzlanma dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolu üzerinde savrulduktan sonra tırın dorsesi yol kenarındaki refüje düştü. Tırın dorse kısmının devrilmesi sonucu tırda bulunan 4 araç hasar aldı. Polis, karayolunu trafiğe kapatırken tır, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Maddi hasarlı olarak atlatılan kazada 45 dakika kapalı olan Samsun-Ordu Karayolu tekrar trafiğe açıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarlı, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title