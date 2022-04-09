Cip sürücüsü tartıştığı taksi sürücüsüne çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cip sürücüsü tartıştığı taksi sürücüsüne çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Cip sürücüsü tartıştığı taksi sürücüsüne çarptı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir cip sürücüsü tartıştığı taksicinin aracına çarptı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Zeytinburnu'nda bir cip sürücüsü tartıştığı taksicinin aracına çarptı. Sürücülerin arasında yaşanan kavgayı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Olay, Beştelsiz Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, cip sürücüsü ile taksici arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından cip sürücüsü, yoluna devam etmek isteyen taksiye çarptı. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında kavga çıktı. Birbirlerine küfür ve hakaretlerle saldıran sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırdı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytinburnu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title