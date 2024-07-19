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Cip, sulama yapan vidanjöre çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

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Karabük'te sulama yapan vidanjöre çarpan cipteki 2 kişi yaralandı. Diş doktoru olduğu öğrenilen ve kazada kolu kopan sürücünün hayati tehlikesi sürüyor.

Cip, sulama yapan vidanjöre çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İki kişinin yaralandığı kazada doktorun kolu koptu

KARABÜK - Karabük'te sulama yapan vidanjöre çarpan cipteki 2 kişi yaralandı. Diş doktoru olduğu öğrenilen ve kazada kolu kopan sürücünün hayati tehlikesi sürüyor.

Kaza Safranbolu- Karabük kara yolu 5000 Evler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Muhammet Fatih I. idaresindeki 34 EDJ 788 cip, Karabük istikametine seyir halindeyken iddiaya göre sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında sulama yapan Erkan K. idaresindeki 34 ZVZ 38 plakalı vidanjöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil 104 metre sonra durabilirken, kazada kolu kopan cip sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Nazlıcan I. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan sürücünün özel bir klinikte diş doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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