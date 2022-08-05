Son dakika haberi! Karabük'te ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı Gelen son dakika haberine göre Karabük'te ciple otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Karabük'te ciple otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Nurullah K. (50) yönetimindeki 78 AAK 643 plakalı cip, Bulak Kavşağı'nda yabancı uyruklu Masihullah S. (30) idaresindeki 35 ATV 949 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler ile otomobildeki Mohammed Farshad M. (23), Ahmad Mubasher S. (12), Ahmed Baset S. (11) ve Maisam S. (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nurullah K. ile Maisam S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 3. Sayfa AA / Orhan Kuzu Karabük 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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