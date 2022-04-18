Cip otomobile çarptı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cip otomobile çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Cip otomobile çarptı: 1 yaralı

Sinop'ta cipin önündeki otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Sinop'ta cipin önündeki otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.15'te Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 HB 560 plakalı cip sürücüsü A.Ş., direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir eden M.T.'nin kullandığı 57 AR 653 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada cipte yan koltuktaki bir yolcu yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafiğin bir süre tek şeritten verildiği yolda oluşan araç parçaları kaldırılarak trafiğe açıldı.

Emniyet güçlerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Cip otomobile çarptı: 1 yaralı

Cip otomobile çarptı: 1 yaralı

Cip otomobile çarptı: 1 yaralı

Cip otomobile çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop, Fatih, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title