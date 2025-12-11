Haberler

Doktorların ölümüne neden olan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan cipte, kazada hayatını kaybeden iki doktor için sürücü L.K.'ye 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Kazada yaralanan doktor A.A.G. ve hayatını kaybedenlerin yakınları duruşmada yer aldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan cipte 2 doktorun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan sürücü doktor L.K.'ye 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Süleymanpaşa'da 12 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen kazada, Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçta bulunan Uzm. Dr. A.A.G. yaralanmıştı. Doktorların kongreden döndüğü sırada yaşanan kazanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında araçtaki sürücü L.K. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan dava açılmıştı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan L.K., kazada yaralanan doktor A.A.G., hayatını kaybeden doktorların yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada taraf avukatları son savunmalarını verdi.

Sanık doktor L.K., savunmasında yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden 2 doktor da benim için çok değerliydi. Nilda hocamın talebiyle hareket ettik. Çok üzgünüm, telafisi olmayan bir durum. Bunu ömür boyu taşıyacağım" diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık L.K.'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.

Öte yandan L.K'nin ehliyetine de 2 yıl süre ile el konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
