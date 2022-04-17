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Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'de cip ile panelvanın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı.

Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de cip ile panelvanın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı.

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. idaresindeki 41 HR 215 plakalı Toyota marka cip ile karşıdan gelen E.G. idaresindeki 34 PL 6172 plakalı Hyundai marka panelvan çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hyundai marka panelvanın sürücüsü E.G. aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.G., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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