Cip ile otomobilin karıştığı kaza ucuz atlatıldı - Haberler

Cip ile otomobilin karıştığı kaza ucuz atlatıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı. Kazaya karışan araç sürücüleri ve otomobilde yolcu olarak bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza ; Bahçelievler Mahallesi 5027 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çetin Emeç Caddesi istikametinden Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Ceren Coşkun Özen'in kullandığı 07 AGG 302 plakalı cip ile 5028 sokaktan 5027 sokağa çıkmakta olan Aynur Bayrak'ın kullandığı 07 AEH 624 plakalı otomobilin kavşakta çarpıştı.

Araç sürücüleri ve otomobilde yolcu olarak bulunan 6 yaşındaki Beril Bayram büyük şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüler.