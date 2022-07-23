Son dakika haberleri | Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü biri çocuk kazada 2 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü biri çocuk kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah 06.00 saatlerinde Gültepe mahallesi Adliye kavşakta meydana geldi. Okan Tepeci yönetimindeki 35 MGT 58 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.G. idaresindeki 58 ADF 045 plakalı BMW marka cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden Okan Tepeci olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Ü.G.T. ve kızı F.Z.T.ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı anne ve kızının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan olay sonrası kaçan diğer aracın sürücüsü M.G.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.