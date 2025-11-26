Cinsel Taciz Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Muş'ta Jandarma, 'cinsel taciz' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.Ş.'yi saklandığı adreste yakalayarak tutukladı.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı.
Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bulanık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bulanık ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan S.Ş. isimli şahıs tespit edildi. Yapılan incelemede, şüphelinin Bulanık İlamat ve İnfaz Bürosunun kararıyla "cinsel taciz" suçundan infaza yönelik 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan S.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Patnos Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - MUŞ