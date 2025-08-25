Cinsel Taciz İtirafı: Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın yakalandığını duyurdu. Bakan, toplum güvenliğini tehdit edenlerin adalete teslim edileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara'da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
