Üye Girişi
Haberler

Cinsel saldırıdan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Samsun'da hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı. İ.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel saldırıdan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı ağır ceza mahkemesince "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Havza Adliyesine sevk edilen İ.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Havza Tutuklama Cezaevi Yakalama Ceza Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title