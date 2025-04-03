ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur

Trump'ın ardından sahneye çıkıp dünyayı açık açık tehdit etti
Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran kararname! Listede Türkiye de var
Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam

Teğmen Ebru'nun orduya geri dönmek için verdiği dilekçe ortaya çıktı
Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı

Okan Buruk'un burnunu sıkan Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı

Cinsel saldırı ve darp suçluları kamera kaydı ile yakalandı

Cinsel saldırı ve darp suçluları kamera kaydı ile yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ile cinsel saldırı ve darp olayı suçlusu 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ile cinsel saldırı ve darp olayı suçlusu 3 kişi yakalandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi'nde meydana gelen cinsel saldırı ve darp olayı ile ilgili İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri tarafından kamera incelemeleri ve araştırma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G. (37), hakkında 14 suç kaydı bulunan G.T. (34) ve hakkında 3 suç kaydı bulunan S.K. (32) saklandıkları adreste yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından cinsel saldırı ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.