Cinsel saldırı teşebbüsüyle 10 yıl hapis cezası aldı

İran uyruklu Amir Sharif Rad (34), Bolu'da kendisini hayvan terbiyecisi olarak tanıtıp, kedi sahiplendirme bahanesi ile evine çağırdığı E.C.'ye (23) cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Bolu'da bir kafede omzunda taşıyarak iguanayı gezdiren İran uyruklu Amir Sharif Rad, iguanayı sevmeye gelen E.C. ile tanıştı. Tanıştığı E.C'ye Amir Sharif Rad, kendisini hayvan terbiyecisi olarak anlattı. Bir zaman sonra E.C., yavru kedisinin sahiplendirilmesi için Rad'dan yardım istedi. Kedi için bir sahip bulduğunu söyleyen Rad, kediyi E.C'den aldı. Rad, daha sonra kişinin vazgeçtiğini söyledi. Rad, ardından kediyi alması için E.C.'yi evine çağırdı. İddiaya göre ise Amir Sharif Rad, evine gelen E.C.'ye cinsel saldırı eyleminde bulundu. Bunun üzerine evden kaçan kadın, polise gidip, şikayetçi oldu. Şüpheli hakkında 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak cinsel maksatla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla dava açıldı. Rad'ın tutuklu yargılanmasına karar verildi. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı. Tutuklu Rad ile şikayetçi E.C. duruşmaya katıldı. İlk duruşmasına çıkan Rad'ın ilk duruşması karara bağlandı. Mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle Rad'ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"Korku dolu anlar yaşadım"

Korku dolu anlar yaşadığını ifade eden E.C., "Bana kendisini hayvan terbiyecisi olarak tanıtıp, benimle arkadaşlık kurdu. Yavru kedilerimden birini kendisine verdim. Olay akşamı yavru kedinin birini geri vermek isteğini belirtip, kedi kabıyla gelmemi istedi. Ben de kapla evine gittim. Eve gelip, bütün odalara baktığımda yavru kedi yoktu. Bana cinsel saldırıda bulunmaya başladı. Bağırmamı engellemek için ağzımı kapatıp, kafamı yumrukladı. Ben de olayın gerçek olduğunu polislere ve doktorlara göstermek için yüzünü tırnaklarımla çizdim. Korku dolu anlar yaşadım. Tecavüzü başaramayınca fırsat bulup, evden kaçıp polise gidip, şikayette bulundum" ifadelerini kullandı.

"Kediyi geri vermek isteyince E.C.'yi hayvanı alması için eve davet ettim"

Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen Rad, "E.C. ile bir kafede tanıştık. Benim omzumdaki iguanayı çok sevdi ve benimle arkadaşlık kurdu. Kendisinde yavru kedilerin olduğunu, sahiplendirmek istediğini söyleyip, benden yardım istedi. Ben de kabul ettim. Yavru kedilerden birini sahiplendirdim. Fakat sahiplenen kişi, kediyi geri vermek isteyince E.C.'yi hayvanı alması için eve davet ettim. Katiyen evimde kendisine cinsel saldırıda bulunmadım. Bağırmaması için de yumruklamadım" diye konuştu. - BOLU