Cinsel saldırı sanığı doktordan 'hastalarımın algı bozukluğu var' savunması

ANTALYA'da 7 kadın hastaya 'nitelikli cinsel saldırı'da bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Uzman Doktor Ahmet Taner Cantimur, ilk duruşmada şikayetçi kadınların huzursuz bağırsak sendromu (İBS) hastası olduğunu söyleyerek, "Bu hastaların en önemli özelliği algı ve davranış bozukluğudur. Rektum içerisinde parmakla muayene yaparken bu hastalar bunu vajinal muayene gibi algılayabilir" dedi.

Antalya'da, bağırsak ve mide rahatsızlıkları yaşayan T.A. adlı kadın, geçen yıl Kepez Devlet Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde uzman doktor olarak 5 yıldır görev yapan Ahmet Taner Cantimur'a muayene oldu. T.A., muayene sırasında doktor Cantimur'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla önce Kepez Devlet Hastanesi yönetimine şikayetçi oldu, ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın durumu Sağlık Bakanlığı'na aktarmasının ardından Doktor Ahmet Taner Cantimur hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cantimur'un, 2018'de F.K., 2019'da S.U. ve D.B., 2021'de D.D., 2023 yılında T.A., F.D. ve N.S.'ye yönelik muayene esnasında cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Cantimur, 15 Mart'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRIDAN AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Cantimur hakkında Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, 'nitelikli cinsel saldırı eylemi'nin gerçekleştiği belirtilerek, şüphelinin pek çok hastasına vajinal muayene yaptığı, şikayetçiler D.D., F.D., F.K. ve T.A.'ya yönelik nitelikli cinsel saldırı eyleminde bulunduğu, bu eylemi şikayetçi T.A.'ya yönelik birden fazla yaptığı, şikayetçiler D.B., N.S. ve S.U.'ya yönelik cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır" denildi. 7 kadın hastaya cinsel saldırı suçundan tutuklanan Ahmet Taner Cantimur'un iddianamede 'görevi kötüye kullanmak ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, şikayetçiler F.D., F.K., T.A., D.B., N.S. ve S.U. katıldı. Hakim karşısında ilk savunmasını yapan Ahmet Taner Cantimur, 33 yıllık hekim olduğunu 10 yılını gastroentoloji bilim dalında sürdürdüğünü, görev esnasında yanına kadın hemşire verildiğini, hastaların hazırlanması konusunda ve diğer konularda yardımcı olduğunu anlattı.

'İBS PSİKOLOJİK BİR RAHATSIZLIKTIR'

Kepez Devlet Hastanesi'nde göreve başladığında hastanenin yeni kurulması nedeniyle hastane yönetimi tarafından kendisine hemşire verilmediğini iddia eden Cantimur, kendisinden şikayetçi olan hastaların huzursuz bağırsak sendromu (İBS) olduğunu belirterek, yöneltilen tüm suçlamaları reddettiğini söyledi. Cantimur, İBS hastalığını teşhis etmenin zor olduğunu, agresif muayene gerektirdiğini söyledi. Muayene sırasında hemşirenin hastayı rektal muayeneye hazırladığını aktaran Cantimur, hemşire olmadığı için hastalara 'Arkaya geçin, yüzünüz duvara dönecek şekilde sağ bacağınızı karnınıza çekin' şeklinde komut verdiğini belirterek rektal muayenenin detaylarını anlattı. Cantimur, "İBS, tedavisi kesin olmayan, ömür boyu tedavi gerektirecek psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu hastaların en önemli özelliği algı ve davranış bozukluğudur. T.A. isimli hastayı ilk geldiğinde ve son geldiğinde muayene ettim. Patoloji sonuçları da her şey normaldi. Bunlara rağmen hasta 'İyileşmedim' deyince ben kendisini hastanemizdeki psikolog Ayşe hanıma sevk ettim" dedi.

'SİNİRLENDİĞİ İÇİN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Şikayetçiler arasında yer alan D.B.'nin sağlık şikayetinin farklı olduğunu söyleyen Cantimur, "Hasta karın ağrısıyla gelmişti. Karnının sağ üst tarafını gösteriyordu. Arka tarafa geçtik, karın muayenesine baktık. Safra kesesi ve apandistine bakacaktım. Hasta bir anda fırladı, bağırarak çıkıp gitti. Hastalarım içeri girdi. Kadın dışarda da huzursuzdu. Bütün bunları, bir şey olmadığını söylediğim için yaptığını düşünüyorum. Ben D.B.'ye 'Dövmen ne kadar güzelmiş' diye bir şey söylemedim. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

'ALGISAL SORUNDUR'

Mahkeme heyeti şikayetçi F.K.'nın beyanlarını okuması üzerine sanık Cantimur, İBS için vajinal muayenenin gereksiz olduğunu belirterek, hastada tümör tespit etseydi durumun başka olabileceğini söyledi. Şikayetçi F.D.'nin beyanının okunmasının ardından Cantimur, "İBS hastalarının en önemli sorunlarından biri algısal bir sorundur. Bu sadece bağırsakları değil, tüm iç organları ilgilendiren sorundur. Rektum içerisinde parmakla muayene yaparken bu hastalar bunu vajinal bir muayene gibi algılayabilir, mevcut psikolojik durumlarından dolayı. İBS muayenesi agresif bir muayenedir. Hastalara ıkınması, serbest bırakması gibi komutlar verilir. Şikayetçi beyanlarında belirtildiği gibi hastaları soymadım. Kendileri üstünü çıkartmıştır" dedi.

Duruşmada dinlenen şikayetçi F.D. ise "İnsanların psikolojik sorunları olabilir, ancak organlarının yerini bilebiliyorlar" dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.