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Cinsel istismara 10 yıl hapis

3. Sayfa Haberleri

Cinsel istismara 10 yıl hapis

Samsun'da 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu iddiasıyla tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu iddiasıyla tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 15 yaşındaki M.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.Y. şikayet üzerine gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.Y. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Y. mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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