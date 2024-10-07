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Cinsel İstismar ve Şiddet Kurbanı Minik Sıla Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddete uğradığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla Y., 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Cinsel istismar ve şiddete uğradığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla Y., 1 aydır tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan minik Sıla, hastanede yoğun bakımda entübe olarak tedavi görüyordu. 1 aydır yaşam mücadelesi veren bebek, ilaçlara tepki vermediği için durumu giderek kritikleşmişti. Ailesi, hastane önünde umutla beklerken, Sıla Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak, anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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