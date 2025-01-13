Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde cinsel istismar suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. isimli şahıs Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN