Cinsel istismar suçundan 7 yıldır firari olan şahıs yakalandı

Gaziantep'te, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olan şüpheli şahıs, jandarmanın çember operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep'te, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olan şüpheli şahıs, jandarmanın çember operasyonu ile yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan ceza almış ancak bu güne kadar firar durumunda olan ve güvenlik açısından risk teşkil eden şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çember operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari durumda olan şüpheli şahıs Şehitkamil ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP