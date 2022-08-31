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Cinsel istismar suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Cinsel istismar suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van'da "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van'da "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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