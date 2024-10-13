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Cinsel İstismar Suçlusu Firari Gaziantep'te Yakalandı

Cinsel İstismar Suçlusu Firari Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te cinsel istismar suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan firari S.A., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te cinsel istismar suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranana şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde cinsel istismar suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon gaziantep Jandarma Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk

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