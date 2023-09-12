Cinsel İstismar İddiasıyla Darbedilen Şahıs Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen çocuğun babası ve eniştesi tarafından darbedilen Fatih S. (25), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen çocuğun babası ve eniştesi tarafından darbedilen Fatih S. (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 9 Eylül saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Fatih S.'nin, yaşı küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Fatih S., çocuğun babası ve eniştesi tarafından darbedildi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, Fatih S. ve kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Fatih S. gözaltına alınmadan önce alınan doktor raporunda kafasında ve kollarında kesikler olduğu belirtildi. Fatih S., polis merkezinde rahatsızlanınca ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Fatih S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla, 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı.