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Cinsel içerikli görüntülerle şantaj: 3 tutuklu

3. Sayfa Haberleri

Cinsel içerikli görüntülerle şantaj: 3 tutuklu

Bartın'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaydedip şantajda bulunan 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaydedip şantajda bulunan 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü kasten adam yaralama, yağma, tehdit, hakaret ve şantaj suçlarından tutuklandı.

Bartın'da sosyal medya üzerinden tanışma sağladıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaydedip bu görüntülerle şantajda bulunan şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bir gazetecinin para karşılığında darp edilmesi olayına da karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Bartın İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Kimliklerinin ve ikametlerinin tespitinin ardından Bartın ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Ç.A., M.C.C., Ç.K., T.F. B.C. ve K.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından K.G. ve B.C. serbest bırakıldı. Ç.A., M.C.C., Ç.K., T.F. isimli şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.A., M.C.C. ve Ç.K. şantaj, kasten adam yaralama, yağma, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.F. isimli şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Bartın 3. Sayfa Haberler

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