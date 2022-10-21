Cinnet getiren polis memuru eşini ve kayınpederini vurduktan sonra intihar etti Başkentte içerisinde kayınpederi ve eşinin bulunduğu aracın önünü kesen bir polis memuru yanındaki silahla eşini ve kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti.

Cinnet getiren polis memuru eşini ve kayınpederini vurduktan sonra intihar etti

ANKARA - Başkentte içerisinde kayınpederi ve eşinin bulunduğu aracın önünü kesen bir polis memuru yanındaki silahla eşini ve kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti.

Olay Elmadağ İlçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis memuru Serkan Eke, boşanma aşamasında olan eşi Eda Eke ile kayınpederi Yakub O.'nun içinde bulunduğu aracı kendi aracıyla durdurdu. Bunun üzerine Eke ile eşi ve kayınpederi arasında arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eke, önce eşini ve kayınpederini, ardından kendisini tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.