Çinli ekip, bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı 3. Sayfa Haberleri - Çinli ekip, bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı Çin'den gelen arama-kurtarma ekibi, Türk ekiplerle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan bir kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı. - Çinli ekip, bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı HATAY - Çin'den gelen arama-kurtarma ekibi, Türk ekiplerle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan bir kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Çinli bir ekip, Türk ekiplerle birlikte yaptıkları kurtarma çalışmaları çerçevesinde enkaz altında kalan bir kişiyi sağ olarak çıkardı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çin Halk Cumhuriyeti Antakya 3. Sayfa Haberler

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