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'Cinler Bana Musallat Olmuştu' İfadesiyle Arkadaşını Vuran Adam Adliyeye Sevk Edildi

'Cinler Bana Musallat Olmuştu' İfadesiyle Arkadaşını Vuran Adam Adliyeye Sevk Edildi
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Antalya'da evinde arkadaşı Ferhat Topçu'yu taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurarak öldüren H.K., polisteki ifadesinde 'Cinler bana musallat olmuştu' dedi. Olayın nasıl yaşandığını hatırlamadığını belirten H.K. adliyeye sevk edildi.

'CİNLER BANA MUSALLAT OLMUŞTU'

Antalya'da, birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup, öldüren H.K., polisteki ifadesinde "Arkadaşım bende kalıyordu. Madde aldım sabaha karşı. Cinler bana musallat olmuştu, bedenimi ele geçirdiler. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum ama arkadaşımı ben vurdum. Suçlamaları kabul ediyorum" dedi. H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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