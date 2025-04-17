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'Cinler bana musallat olmuştu' diyen zanlı, arkadaşını vurdu

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Antalya'da, arkadaşı Ferhat Topçu'yu taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurarak öldüren H.K., ifadesinde ruh halinin etkisinde olduğunu söyledi.

'CİNLER BANA MUSALLAT OLMUŞTU'

Antalya'da, birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup, öldüren H.K., polisteki ifadesinde "Arkadaşım bende kalıyordu. Madde aldım sabaha karşı. Cinler bana musallat olmuştu, bedenimi ele geçirdiler. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum ama arkadaşımı ben vurdum. Suçlamaları kabul ediyorum" dedi. H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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