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Çine'de trafik kazası: 1 yaralı

Çine'de trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mutaflar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar savrulurken, otomobil sürücüsü K.M. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri K.M.'yi sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.M. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın 3. Sayfa Haberler

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