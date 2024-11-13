Çine'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Aydın'ın Çine ilçesinde tarım fabrikasında çalışan 62 kadın, kadına yönelik şiddet ve KADES uygulaması konularında bilgilendirildi.

Aydın Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Çine ilçesinde faaliyet gösteren bir tarım fabrikasında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bu çerçevede fabrikada çalışan 62 kadına 6284 Sayılı Kanun, başvuru mercileri, KADES ve Kadına El Kalkamaz, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler konuları kapsamında tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Vatandaşların farkındalığını arttırmak ve bilinç kazandırmak amacıyla KADES ve Kadına El Kalkamaz pankartı açılırken, telefonlarına KADES uygulaması yükletildi ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - AYDIN