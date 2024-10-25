Üye Girişi
Haberler

Çine'de Kaçak Tütün Operasyonu: 128 Bin Makaron Ele Geçirildi

Çine'de Kaçak Tütün Operasyonu: 128 Bin Makaron Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 128 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişi hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 128 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında takibe alınan bir araç Çine ilçesi uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 128 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron ile suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 16 bin 600 TL ele geçirildi. Araçta bulunan M.S. (45) ile A.S. (59) hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Makaron 3-sayfa Güncel Polis Hukuk Çine

FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı

 Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş

Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş

 Egemen Bağış merkeze çekildi, yerine Metin Feyzioğlu atandı

Bağış koltuğu Feyzioğlu'na kaptırdı
Menzil, tarikattaki miras kavgası için kendi mahkemesini kurdu

Kameralar önünde olanlar bardağı taşırdı! Özel mahkeme kuruyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
34 nerenin plakası? 34 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 33 nerenin plakası? 33 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Mine Sevjin Alçiçek HDP (DEM Parti) üyesi mi? Mine Sevjin Alçiçek kimdir? Maria filmi ne zaman vizyona girecek? Maria filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 26 Ekim hangi burç? 26 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? Pazartesi okullar tatil mi? (28-29 EKİM) Üniversiteler tatil mi? Ramazan Aktaş kimdir? PKK/KCK'lı terörist Ramazan Aktaş kaç yaşında, öldürüldü mü? Masterchef 25 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Suna Keskin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Suna Keskin kaç yaşında, nereli? Suna Keskin biyografisi! Sana Değer Havvanur ve Murat olayı nedir? Havvanur ve Murat barışacak mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.