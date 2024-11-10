Çine'de Jandarma Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi
Aydın'ın Çine ilçesinde hayvan pazarında jandarma ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirerek, şüpheli durumlarda acil yardım talep etmeleri için hatırlatmada bulundu.
Aydın'ın Çine ilçesinde hayvan pazarına giden jandarma ekipleri, dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Bu çerçevede ekipler, meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara bilgilendirme yaparak, şüphelendikleri durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni veya jandarma karakoluna müracaat etmeleri konusunda hatırlatma yapıldı. - AYDIN