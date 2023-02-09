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Cinderes'te bir çocuk daha sağ çıkarıldı

3. Sayfa Haberleri

Cinderes'te bir çocuk daha sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de hissedilen depremlerde arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı Cinderes'te, "Amca beni buradan çıkar" diyerek yardım isteyen çocuk, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de hissedilen depremlerde arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı Cinderes'te, "Amca beni buradan çıkar" diyerek yardım isteyen çocuk, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, hissedildiği Suriye'de de can kayıplarına ve yıkıma neden oldu. Sivil savunma örgütleri Suriye'nin depremden etkilenen deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Cinderes'te enkaz altında kalan bir çocuk, "Amca, beni buradan çıkar" diye bağırarak, arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Göğsü ve ayaklarının ağrıdığını söyleyen çocuk, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı. - İDLİB

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Suriye 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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