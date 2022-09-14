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Cinayetten kesinleşmiş cezası bulunan şahıs 'Kilit Operasyonu'yla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Cinayetten kesinleşmiş cezası bulunan şahıs 'Kilit Operasyonu'yla yakalandı

Kayseri'de hakkında kasten öldürme suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan "Kilit Operasyonu" ile yakalandı.

Kayseri'de hakkında kasten öldürme suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan "Kilit Operasyonu" ile yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kentin farklı noktalarında eş zamanlı Kilit Operasyonu başlatıldı. Yapılan operasyon sonucunda bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.İ., kasten yaralama suçundan 5 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U., dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. ile birlikte toplamda 22 kişi yakalandı.

Cinayetten aranan şahıs da yakalandı

Ayrıca ekiplerin yaptıkları çalışmalarda hakkında kasten adam öldürmek suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. de yakalandı. Yakalanan şahıslardan 14'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şahıs da işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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