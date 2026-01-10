Haberler

İzmir'de cinayetten 18 yıl hapis cezasına çarptırılan firari yakalandı

İzmir'de cinayetten 18 yıl hapis cezasına çarptırılan firari yakalandı
Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde cinayetten 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda aranan şahsı bir ikamette buldu ve tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde cinayetten hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda hakkında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B.'nin (45) ilçede bir ikamette saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Y.B. yakalandı. Emniyete götürülen şahsın yapılan UYAP sorgulamasında cinayet suçundan aldığı hapis cezasının kesinleştiği ve arama kaydının bulunduğu teyit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Y.B., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

