Cinayetten aranan şahıs horoz dövüştürürken yakalandı

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin bir bağ evine yaptığı baskında kasten öldürme suçundan hakkında 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari, horoz dövüştürürken yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'ndeki bir bağ evinde kumar oynatıldığı ve horoz dövüşü organize edildiği bilgisi alan Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve asayiş ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.Ö. (37) kaçmaya çalıştığı esnada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Öte yandan bağ evi içinde horoz dövüşü organizasyonu yapıldığı görülmesi üzerine kumar oynayan 31 kişiye toplamda 56 bin 389 TL idari para cezası kesildi.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan M.Ö. ve H.T.'ye ise TCK 228. Maddesi gereği işlem yapılırken M.Ö.'ye kendisine ait olduğunu beyan ettiği 14 adet horoz için toplamda 28 bin 602 TL idari para cezası kesildi.

Kumar oynanan bağ evi içerisinde ortada bulunan 20 bin 450 TL nakit para, dövüş süresi ölçülen saat, dövüşen horozların yaralarını dikmekte kullanılan kanlı iplik takılı 4 adet iğne, 1 adet yara bandı, 14 adet horoz, ring adı verilen kafes, 10 adet iskambil destesi, 8 adet bahis oynayanlara ait adisyon kağıdı, 1 gram kubar esrar ve esrar içiminde kullanılan materyale de el konuldu.

Operasyon çerçevesinde yürütülen soruşturma devam ediyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa