Cinayetten Aranan Kadın Samsun'da Yakalandı
Samsun'da cinayetten 15 yıl hapis cezası bulunan A.B.A., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da cinayetten hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan kadın, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan aranan A.B.A.'nın Yaşardoğu Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Polisin operasyonuyla yakalanan A.B.A., cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa