Cinayeti reddetti, oğlunu vurduğunu 'kendini savunma' olarak açıkladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde boşandığı eşini öldürdüğü ve oğlunu yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, mahkemedeki savunmasında cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürdü. Oğlu için ise "Ben iyi nişancıyım, silahtan iyi anlarım. Ben onun ayağına sıktım, isteseydim kafasına sıkardım" dedi.

Olay, 27 Temmuz 2024'de Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eski eşi Sözen Tutci'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (49), tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken, Mustafa Y. oğlu Vedat Y.'yi (33) de bacağından vurdu. Vedat Y. de babasını, silahla ateş ederek yaraladı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen Tutci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Vedat Y., tekerlekli sandalye ile sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan Mustafa Y., Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba ve oğlu hakkında dava açıldı

Mustafa Y. hakkında, "Tasarlayarak kadına karşı ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme", "Tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma ve taşıma suretiyle 6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından; oğlu Vedat Y. hakkında ise babasına yönelik eylemi için "Üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

"Hesap sormaya gittim"

Olaya ilişkin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Y., müştekiler, tanık ve taraf avukatları katıldı. Sanığa, olay günü neden eve gittiği yeniden soruldu. Sanık, "Eski eşimin uygunsuz videolarını çekmişler. Ben onun hesabını sormaya gittim. Zaten Vedat beni daha önce tehdit etmişti. 'Ben silah aldım, sen geldiğin zaman seni vuracağım' demişti. Olaydan 6 ay önce bana bu tehditi etti" dedi.

Videoların içeriğine ilişkin ise Mustafa Y., "Ölen eşimle bir kişinin uygunsuz görüntüleri vardı. Ben tanıyorum eski eşimi. Ben onunla konuştum, kabul etti. Aslında sorgulamak istedim, bu yüzden eve gittim. Videolarda konuşmaları da var" iddialarında bulundu.

"Vedat bana saldırdı"

Olay gününü de anlatan Mustafa Y., şöyle konuştu:

"Eve gittim, kapıyı çaldım. Üzerimde bir tane silah vardı. Ben ilk başta da bu silahın benim olduğunu söyledim. Silah belimdeydi. Zili çaldım ve eski eşim kapıyı açtı. Ben içeri girdim, Vedat direkt bana saldırmaya başladı. Boğazımdan tuttu, kafama yumruk vurmaya başladı. Ben ona vurmadım ama o benim kafama yumruk attı. Ben de o sırada elini dişledim, yine bırakmadı. En sonunda silahı çektim, silahın kabzasıyla anlına vurdum. Ondan ayrılırken ayaklarına doğru sıktım. Ben yukarı doğru sıkmadım, ayaklarına 4-5 el sıktım"

"Benim oğlumu öldürme"

Mustafa Y., "Sözen bana, 'Benim oğlumu öldürme' dedi. Bende, 'Öldürmüyorum' dedim. Sonra silahı bıraktım. Eski eşim silahı aldı ve kaçtı gitti. Benim ayağım kırıktı. O boğuşmada benim ayağım kırıldı zaten. Doktor raporlarım da var ayağımın kırıldığına dair. Benim elimden silahı aldı kaçıp, balkona gitti. Ardından silahı balkondan aşağı atmış" diye konuştu.

Sanık, oğlu Vedat Y'nin de silahını çıkardığını söyledi.

"Ben iyi nişancıyım, isteseydim kafasına sıkardım"

Amacının oğlu Vedat'ı öldürmek olmadığını dile getiren Mustafa Y., "Ben iyi nişancıyım, silahtan iyi anlarım. Ben onun ayağına sıktım, isteseydim kafasına sıkardım. Kabzayla vurdum kafasına. Ben ona öldürmeye teşebbüs etmedim ki, kendimi korumak amacıyla ateş ettim" ifadelerini kullandı.

Mustafa Y., eski eşi Sözen Tutci'yi de kendisinin öldürmediğini savundu.

"Teyze yerde, amca da koltukta oturuyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen O.G., "Olay günü biz evde, alt katta çay içiyorduk. Silah sesi geldi. Onlar ikinci katta, biz birinci kattayız. Silah sesi gelince biz de fırladık, çıktık. Koştuk, kapıya vurduk. Bir iki dakika kimse açmadı. Ondan sonra Vedat açtı kapıyı. Kapıyı açınca ben girdim. Teyze yerde, amca da koltukta oturuyordu" dedi.

Bahçede silah gördüğünü de ifade eden O.G., "Silah yerdeydi, bizim bahçenin orada. Evin içinde silah görmedim" diye konuştu.

"Hepinizi öldüreceğim, hepinizi katledeceğim"

Sözen Tutci ile Mustafa Y.'nin oğlu E.Y.'ye de duruşmada söz hakkı verildi. E.Y., "Abim Sinan, 24 Mart 2024'de vefat etti. Kendisiyle de o süreçten önce herhangi bir iletişimi yoktu. Kendisi hatta Sinan'ın cenazesine geldiğinde, buna büyük abim de şahittir, taziye evinde 'Hepinizi öldüreceğim, hepinizi katledeceğim, burayı tarayıp gideceğim' dedi. Hayatımız boyunca da zaten biz bununla hiç uğraşmadık. Kendisi tehdit edildiğini söylüyor, biz evimizde öldürüldük. Evde çay içerken öldürüldük" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ