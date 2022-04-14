Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı - Haberler

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Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı İzmir'in Bornova ilçesinde eski kocası tarafından boğularak öldürülen Remziye Tüysüz'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde eski kocası tarafından boğularak öldürülen Remziye Tüysüz'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayete kurban giden genç kadının kornealarının bağışlandığı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde, iki çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen Remziye Tüysüz (22), eski kocası Yalçın P. tarafından boğularak öldürülmüş, ardından cesedi battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Olayla ilgili Yalçın P. ve ailesinden 4 kişi daha polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Yalçın P. ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti.

Olay yerinde savcı tarafından incelemesi yapılan Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tüysüz'ün cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Talihsiz kadının kornealarının bağışlandığı öğrenilirken, cenazenin Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı

Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı

Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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