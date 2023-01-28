Cinayete kurban giden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Cinayete kurban giden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cinayete kurban giden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Orhangazi'de polis memuru Adem Ergüner'in daire alışverişi anlaşmazlığı nedeniyle silahla öldürdüğü annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlandıktan sonra cenaze aracı ile Orhangazi ilçesine getirildi. Cenazeler, namazın kılınacağı Gazi Orhanbey Camii'ne getirildiği esnada yakınlarının feryatları ve gözyaşları yükseldi. Cenazeler, Gazi Orhanbey Camii'nde yan yana konulduktan sonra önce helallikler alındı, ardından kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi İlçe Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa Adli Tıp Kurumu Orhangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Cinayete kurban giden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.