Cinayet zanlısı yakalandı - Haberler

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Cinayet zanlısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cinayet zanlısı yakalandı

Beypazarı ilçesi Başören Mahallesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı galerici Mustafa Kaya'yı (54) bıçaklayarak öldüren M.A. (17) yakalandı.

Beypazarı ilçesi Başören Mahallesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı galerici Mustafa Kaya'yı (54) bıçaklayarak öldüren M.A. (17) yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Başören Mahallesi mıntıkasında meydana geldi. Oto galericisi Mustafa Kaya otlattığı hayvanlarla kendisine ait arı kovanlarının bulunduğu bölgeye gelen M.A ile tartıştı. Çıkan tartışma sonucu M.A, Mustafa Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kaya Beypazarı 3. Sayfa Haberler

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