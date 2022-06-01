Cinayet zanlısı yakalandı - Haberler

Beypazarı ilçesi Başören Mahallesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı galerici Mustafa Kaya'yı (54) bıçaklayarak öldüren M.A. (17) yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Başören Mahallesi mıntıkasında meydana geldi. Oto galericisi Mustafa Kaya otlattığı hayvanlarla kendisine ait arı kovanlarının bulunduğu bölgeye gelen M.A ile tartıştı. Çıkan tartışma sonucu M.A, Mustafa Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa