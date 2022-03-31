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Cinayet zanlısı teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cinayet zanlısı teslim oldu

Adıyaman'da, eşinin eski kocasını silahla vurup öldüren ve daha sonra kayıplara karışan şahıs, olaydan 1 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, eşinin eski kocasını silahla vurup öldüren ve daha sonra kayıplara karışan şahıs, olaydan 1 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, iki gün önce gece saatlerinde Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında ikamet eden A.Ş.Z., isimli şahıs, evine geldiği iddia edilen eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla (38) ile henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışmış ve eline aldığı pompalı av tüfeğiyle Cengiz Yayla'yı vurarak öldürmüştü.

Yaşanılan olay sonrası A.Ş.Z., isimli şahıs cinayet silahıyla birlikte olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince her yerde aranan şahsın izine rastlanılmamıştı. Şahsın işlediği cinayet sonrasında kaçarak Kahta ilçesine gittiği ve olaydan 1 gün sonra ise Kahta ilçesinde bulunan bir polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Şahsın burada tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Cinayet, Doğum, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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