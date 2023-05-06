Cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı

İstanbul'da 6 yıl önce işlenen bir cinayetin zanlısı olarak aranan şüpheli, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul'da 6 yıl önce işlenen bir cinayetin zanlısı olarak aranan şüpheli, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 2017 yılında Mehmet Çimiç'i tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan İlker A.'nın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, katil zanlısını saklandığı eve düzenledikleri baskınla yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan İlker A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinayet zanlısı olarak aranırken sahte kimlikle yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - TEKİRDAĞ