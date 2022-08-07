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Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

Şanlıurfa'da cinayetten aranan zanlı polis tarafından yakalandı.

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Şanlıurfa'da cinayetten aranan zanlı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro amirliği ekipleri kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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