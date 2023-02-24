Cinayet zanlısı muhtar tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Çorum'un Sungurlu ilçesinde, köy muhtarını öldürüp babasını yaralayan eski muhtar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde, köy muhtarını öldürüp babasını yaralayan eski muhtar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün akşam saatlerinde Sungurlu'ya bağlı Akçalı köyünde yaşanan olayda, tabancayla muhtar Mesut Uzunkaya'yı öldürüp babası Turan Uzunkaya'yı yaraladıktan sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan eski muhtar İsmail E. bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. İsmail E. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayda hayatını kaybeden Muhtar Mesut Uzunkaya ise ilçeye bağlı Akçalı köyünde toprağa verildi. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sungurlu Jandarma Çorum 3. Sayfa Haberler

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