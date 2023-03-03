Cinayet zanlısı JASAT ekiplerince yakalandı 3. Sayfa Haberleri Aksaray'da kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı. Aksaray'da kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı. Suçluların adalete teslim edilmesi çerçevesinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı araştırma yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri "kasten adam öldürme" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahsın Aksaray merkezde olduğunu tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT dedektifleri, şahsın kaldığını tespit ettiği evi takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından şahsın evden dışarı çıkmasıyla birlikte operasyon düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aksaray JASAT 3. Sayfa Haberler

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