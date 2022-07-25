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Cinayet zanlısı iki kardeş Tarsus'ta yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Cinayet zanlısı iki kardeş Tarsus'ta yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesi ile Gaziantep otoban yolunda öldürülen 2 kişinin katil zanlısı olarak yargılanırken, 'müebbet hapis' cezasına çarptırılan 2 kardeş, Tarsus'ta yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesi ile Gaziantep otoban yolunda öldürülen 2 kişinin katil zanlısı olarak yargılanırken, 'müebbet hapis' cezasına çarptırılan 2 kardeş, Tarsus'ta yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, 2010 yılında Tarsus ilçesinde öldürülen Ö.Ç. ile Gaziantep otoban yolunda öldürülen M.E.'nin katil zanlısı olarak yargılandıkları mahkemece 'müebbet hapis' cezasına çarptırılan firari 2 kardeşin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli A.Ç. ve L.Ç.'nin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları yakalayarak cezaevine teslim etti.

Bu arada operasyon sırasında zorluk çıkaran ve yalan ihbarla çağrılan ambulansa zarar veren şahıslar da aynı çalışmada gözaltına alınırken, şüpheliler sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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