Cinayet zanlısı baba ve oğlu tutuklandı Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten birinin öldürülmesi ve 2'sinin yaralaması olayının şüphelisi baba ve oğlu tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten birinin öldürülmesi ve 2'sinin yaralaması olayının şüphelisi baba ve oğlu tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'nde yaşayan M.G. (47) ile evinin damında görüştüğü R.D. (46), H.D. (42) ve A.D. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.G'nin av tüfeğiyle ateş ettiği 3 kardeş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.D., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanmasına için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu M. G. ile oğlu Ü.G. yakalandı. Gözaltına alınan baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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