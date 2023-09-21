Cinayet Zanlıları Gasp Suçuna da Karıştı

Ankara'da bıçakla saldırdıkları bir kişinin ölümüne sebep olan 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu bağımlısı oldukları öğrenilen zanlıların gasp ettiği iki kişiden birisini yaraladıkları ortaya çıktı.

Cinayet zanlılarının gasp suçunu da karıştıkları ve madde bağımlısı oldukları ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'da bıçakla saldırdıkları bir kişinin ölümüne sebep olan 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu bağımlısı oldukları öğrenilen zanlıların gasp ettiği iki kişiden birisini yaraladıkları ortaya çıktı.

Olay, 17 Eylül saat 21: 00 sıralarında Etimesgut'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Sinir, arkadaşlarıyla dolaştığı sırada kendisine laf adan E.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Sinir'i bıçakla yaralayan E.Y. olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan Sinir ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren E.Y. ile diğer iki şüpheli M.Ö. ile Suça Sürüklenen Çocuk B.L.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Üzerlerinden uyuşturucu madde çıktı

Şüpheli E.Y. ile M.Ö.'nün yapılan üst aramasında 'Galara' ismi verilen toplam 4 tablet uyuşturucu madde ile bir adet 'kelebek' olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin 16 Eylül günü ise bıçak gösterdikleri bir kişinin zorla motosikletini aldıkları, kesici aletle yaraladıkları bir başka kişinin ise cep telefonunu ve parasını gasp ettikleri öğrenildi.

Şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Y. ile M.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli B.L. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.