Cinayet şüphelisi baca deliğinde yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cinayet şüphelisi baca deliğinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Cinayet şüphelisi baca deliğinde yakalandı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cinayet şüphelisi polisin başarılı operasyonu sonucunda baca deliğinde kıskıvrak yakalandı.

Cinayet şüphelisi baca deliğinde yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cinayet şüphelisi polisin başarılı operasyonu sonucunda baca deliğinde kıskıvrak yakalandı.

Olay, Bandırma ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Bahadır B., İsmail Hakkı Arkan'ı balık restoranında göğüs bölgesinden bıçakladı. Arkan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen İsmail Hakkı Arkan yaşamını yitirdi. Olayın ardından Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kameralardan yapılan takiple kısa sürede cinayet zanlısı Bahadır B.'nin yerini belirledi. Asayiş polisinin ısrarlı kamera takibiyle en son kamera açısından kaybolduğu sokağı ablukaya alan polis ekipleri şüphelinin bir işyerinin havalandırma boşluğundan girerek bacasında saklandığını tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Şüpheli Bahadır B. emniyetteki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine konuldu.

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title